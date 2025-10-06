ХК «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Авангард» в Омске

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над омским «Авангардом» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Омске и закончилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Автомобилиста» эта победа стала четвертой подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» авторами голов стали Степан Хрипунов, Роман Горбунов, Александр Шаров и Рид Буше. У хозяев отличился Николай Прохоркин.

По итогам матча «Шоферы» занимают третье место на Востоке (17 очков), «Ястребы» — на втором месте (18 очков).

Следующий соперник команды из Екатеринбурга — петербургский «СКА». Встреча пройдет 8 октября в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева