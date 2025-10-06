Администраторам Telegram-канала «Нацдем» дали до 8 лет по делу об экстремизме

Сергиево-Посадский городской суд признал виновными в организации экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и возбуждении ненависти либо вражды администраторов Telegram-канала «Нацдем». Речь идет о Георгии Парамошине, Кирилле Никуленкове, а также участниках канала Михаиле Носкове и Сергее Литвинове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Парамошину и Никуленкову суд назначил 8 и 3,5 года общего режима соответственно. Им также запретили организовывать общественные объединения на 5 лет и 1 год. Носкову и Литвинову дали 4 и 3,5 года условно.

Георгий Парамошин создал «Нацдем» в 2022 году, а в 2023 году он сделал Кирилла Никуленкова администратором канала. В «Нацдеме» публиковались посты против мигрантов, а также критиковалось начало СВО. Следствие утверждает, что Telegram-канал использовали для подготовки преступлений, а администраторы призывали устраивать митинги. Для этого сообщество создало структурные подразделения в российских регионах.

Никита Черненко