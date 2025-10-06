ЦБ повысил курс доллара до 83 рублей

Банк России повысил курс доллара на 1 руб. 10 коп., до 83 руб., следует из данных на сайте регулятора.

Курс евро повышен на 78 коп., до 96,8 руб. Юань подорожал на 14 коп., до 11,6 руб.

По оценкам экспертов, к концу года курс доллара может составить 90 руб. Среди причин ослабления российской валюты — ухудшение платежного баланса РФ, повышение спроса на валюту, волатильность сырьевых цен и геополитическая неопределенность.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика корректирует курс».