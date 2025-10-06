Депутат Немкин: утечка данных из Discord коснулась и россиян

Несмотря на блокировку американской платформы Discord в России, утечка данных из нее коснулась и россиян. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что личные данные и аккаунты российских пользователей остались в системе мессенджера.

«Аккаунты и личные данные ведь остались в системе. Поэтому утечки, подобные этой, напрямую затрагивают и наших граждан. Это еще раз доказывает: цифровые следы не исчезают, поэтому относиться к ним нужно более чем внимательно»,— сказал господин Немкин ТАСС. Он отметил, что подобные случаи говорят о необходимости пересмотреть политику безопасности компании. Лучше всего это сделать на уровне всех участников, которые имеют доступ к личным данным пользователей.

4 октября компания Discord сообщила об утечке данных некоторых пользователей сервиса. В том числе к злоумышленникам попали имена, логины, адреса электронной почты, IP-адреса, типы платежей, четыре последние цифры банковских карт, истории покупок и фото удостоверений личности.