Discord сообщил об утечке данных и фото документов пользователей

Компания Discord сообщила об утечке данных некоторых пользователей сервиса. В том числе к злоумышленникам попали имена, логины, адреса электронной почты, IP-адреса, типы платежей, четыре последние цифры банковских карт, истории покупок и фото удостоверений личности.

Неавторизованная сторона скомпрометировала стороннего подрядчика Discord, который занимается обслуживанием системы техподдержки и взаимодействием с отделом безопасности. Затем злоумышленники получили доступ к данным пользователей, которые ранее обращались в службу поддержки, заявили в компании.

Пароли пользователей, полные номера их банковских карт, а также сообщения, выходящие за рамки переписки с техподдержкой, не утекли, заявили в пресс-службе Discord. Компания немедленно лишила подрядчика доступа к системе обработки запросов, а также начала расследование совместно с правоохранительными органами.