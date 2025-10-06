Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Форвард «Локомотива» признан самым заметным молодым игроком КХЛ

Форвард «Локомотива» Егор Сурин возглавил рейтинг наиболее заметных молодых игроков U23 (2003-2008 годов рождения) КХЛ по итогам первого месяца регулярного чемпионата. Об этом сообщает лига.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Лига при помощи расширенного набора статистических показателей составила список самых заметных игроков. Показатель Сурина оказался самым высоким — 3,95.

«В сентябре форвард стал одним из лучших бомбардиров ярославцев, а вместе с тем возглавил список снайперов среди всех игроков Лиги до 23 лет (7+3 в 10 матчах). По ходу месяца он выдал шести-матчевую результативную серию. Сурин действует в привычной для себя агрессивной манере — бьет соперников (26 раз за месяц сделал это в рамках правил), заставляет их терять шайбу, а также здорово действует перед чужими воротами, буквально притягивая голевые моменты»,— прокомментировал комментатор телеканалов КХЛ Антон Васятин.

Господин Васятин также отметил, что Сурин в среднем за матч играет всего 13 минут, но при этом имеет «потрясающую эффективность». Напомним, что по итогам прошлого сезона Егор Сурин был номинирован на приз лучшему новичку сезона.

Алла Чижова

