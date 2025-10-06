Украшения Posie приняли участие в модном показе Rasario

Ювелирный дом Posie объединился с брендом Расиды Лакоба, чтобы представить союз вечерней моды и блистающих драгоценностей. Закрытый показ прошел в бутике Rasario, который на один вечер превратился в импровизированную «шкатулку», наполненную изысканными платьями demi-couture и сверкающими бриллиантами Posie из разных коллекций бренда. Вдохновением вечера стали готические мотивы, которые прослеживались в каждой детали: от визуальных эффектов до музыкального сопровождения.

