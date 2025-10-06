Оверчук возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Южной Корее

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее делегации во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. Приглашение на мероприятие поступало на имя главы государства.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно распоряжению Владимира Путина, правительству поручено утвердить состав делегации.

Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском городе Кёнджу 31 октября—1 ноября. Его, в частности, могут посетить президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

АТЭС образована в 1989 году и объединяет 21 страну. Формально она не имеет статуса международной организации. Россия вошла в объединение в 1998-м. Основная цель АТЭС — устойчивый экономический рост в регионе и углубление интеграционных процессов.

Лусине Баласян