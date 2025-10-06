«Вира» получила муниципальный контракт на строительство дома в Ленинском районе

Муниципальный контракт на строительство десятиэтажного дома на улице Голубева в Ленинском районе Нижнего Новгорода заключили с нижегородским ООО «Вира». Как указано на сайте госзакупок, стоимость контракта составила 635 млн руб. — на 1,5 млн руб. меньше начальной цены.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Компания «Вира», связанная с «Жилстрой НН», должна до 30 октября 2027 года построить многоэтажку, предназначенную для расселения аварийного жилья. В общей стоимости контракта 14,3 млн руб. предусмотрено на проектирование.

Как писал «Ъ-Приволжье», эта же компания строит по муниципальному контракту дом на улице Садовой в Автозаводском районе за 620 млн руб.

Галина Шамберина