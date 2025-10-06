Путин поручил смягчить госэкспертизу для приоритетных проектов

Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть условия госэкспертизы для приоритетных проектов. В частности, президент призвал правительство проводить экспертизу важных инициатив без сдачи сведений об источнике и размере финансирования. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Поручение Владимир Путин подписал после поездки в Магадан. Там он встретился с губернатором региона Сергеем Носовым. Тот рассказал российскому президенту о проблемах строительства инфекционной больницы в городе. К работам не могут приступить без согласования проектно-сметной документации. По словам господина Носова, госэкспертизу проект не может пройти из-за неопределенного источника финансирования.

Поручение глава государства постановил исполнить до 2 февраля 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.