МВД опровергло запрет на выезд из-за дефектов в загранпаспортах

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что наложение текста в загранпаспорте не может быть причиной отказа в выезде за границу.

6 октября Telegram-канал Shot писал, что десятки россиян не смогли въехать в Турцию, ОАЭ и Таиланд из-за «наползания текста в заграннике» — текст не был написан строго под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а прямо на них. Согласно сообщению канала, все эти паспорта были выданы в начале сентября.

«Информация в СМИ о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, которые послужили причиной для отказа гражданам Российской Федерации в пересечении государственной границы нашей страны, не соответствует действительности»,— написала госпожа Волк в Telegram-канале.

При этом она рекомендовала россиянам при получении заграничного паспорта «быть внимательными и тщательно проверять правильность внесенных в него сведений».

В АТОР сообщения о проблемах с въездом из-за дефектов в паспортах назвали «полным бредом». «При выдаче паспорта всегда просят вычитать, все ли корректно. Наползание текста не могло пройти незамеченным»,— заявила ассоциация в комментарии РБК.

Полина Мотызлевская