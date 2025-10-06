«По-хорошему одержимые люди обладают прекрасным ментальным здоровьем»

Чем больше ответственности, тем меньше уверенности: российские предприниматели страдают от низкой самооценки. К таким выводам пришел фонд «Общественное мнение». Там сравнили психологические портреты бизнесменов и наемных работников. Оказалось, что почти три четверти предпринимателей не боятся изменений, тогда как среди сотрудников таких около 60%. В вопросе самооценки ситуация противоположная. Высокую уверенность в себе отметили лишь треть бизнесменов, а среди работников —почти 85%. Представители малого бизнеса выразили недовольство своим рабочим местом и возможностями для профессионального роста. В этих показателях они отстают от наемных сотрудников.

“Ъ FM” обсудил результаты исследования с предпринимателями, и их мнения разделились:

«Уверенность предпринимателя в первую очередь связана с результатами его труда. Бизнесмен в данном случае испытывает неопределенность и сложности, которые не тревожат работающего по найму сотрудника. С точки зрения карьерного роста предприниматель, по сути, это руководитель предприятия, даже если его дело — это один человек, он сам. Возможно, в бизнесе часто выбирают нишу, которая приносит больше денег, где можно быстрее заработать. И если у человека не лежит душа к тому, чем он занимается, он быстро выгорает». «Предприниматель — всегда человек увлеченный, который горит своим делом. Его главные качества: смелость, решительность, готовность рисковать. Поэтому, мне кажется, по-хорошему одержимые люди, а предприниматели именно такие, обладают прекрасным ментальным здоровьем, устойчивой и высокой самооценкой. У них должно хватать сил, энергии и внутреннего стержня на то, чтобы заряжать свою команду и других людей своими идеями». «Странно, что предприниматели видят мало возможностей для профессионального развития. У нас как раз слишком много возможностей, куда ни посмотри. Может быть, это бизнесмены невысокого качества, не знаю. Кстати, всякие собрания тоже занижают самооценку, потому что там в основном рассказывают про миллиардеров».

Согласно майскому исследованию «Яков и партнеры» и «Ромир», предприниматели счастливее россиян. 76% опрошенных рассказали, что довольны своей жизнью. Согласно результатам, на это влияет повышенная адаптивность к трудностям.

Александра Майданская