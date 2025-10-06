Орбан исключил введение евро в Венгрии из-за опасений сближения с ЕС

Вопрос введения евро в Венгрии не стоит на повестке дня, сообщил премьер-министр Виктор Орбан. Он пояснил, что Венгрии «не следует связывать свою судьбу с Евросоюзом теснее, чем сейчас».

«Евросоюз находится на этапе распада,— сказал премьер в интервью Economx. — Именно сейчас он разваливается».

Введение евро в качестве национальной валюты в Венгрии «стало бы самой тесной привязкой», добавил Виктор Орбан. Он считает, что процесс развала сообщества продолжится, если ничего не изменится.