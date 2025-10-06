Трамп назвал «потрясающей новостью» избрание Такаити на пост премьера Японии

Президент США Дональд Трамп поздравил Санаэ Такаити с избранием на пост премьера Японии. Соответствующий пост опубликован на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

«Япония только что избрала свою первую женщину-премьер-министра, очень уважаемого человека, обладающего огромной мудростью и силой. Это потрясающая новость для невероятного народа Японии. Поздравляю всех!»,— написал Дональд Трамп в Truth Social.

4 октября председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) избрали 64-летнюю Санаэ Такаити. Она станет премьер-министром Японии после утверждения ее кандидатуры парламентом. Этот пост впервые в истории страны займет женщина. Госпожа Такаити сменит Сигэру Исибу, который в начале сентября объявил об отставке.

Санаэ Такаити считают сторонницей крайне правых взглядов. Она состоит в крупнейшей в Японии консервативной и националистической неправительственной организации «Ниппон Кайги».

Анастасия Домбицкая