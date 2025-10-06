Жителя Гаврилов-Яма будут судить за мат на суде

Следственный отдел по Фрунзенскому району Ярославля завершил расследование дела жителя Гаврилов-Яма, обвиняемого в неуважении к суду, сообщили в СУ СКР по региону. Мужчина, подсудимый по другому уголовному делу, оскорбил участников процесса.

Инцидент произошел 28 июля во Фрунзенском районном суде Ярославля. Мужчина в ходе прений выразил несогласие с позицией государственного обвинения, используя грубую нецензурную лексику в адрес обвинителя. Его слова были услышаны всеми присутствующими, что подчеркивает публичный характер оскорблений.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По статье 297 УК РФ за неуважение к суду предусмотрена уголовная ответственность, включая арест до 6 месяцев.

Антон Голицын