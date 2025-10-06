Подрядчик на месяц сорвал реконструкцию площади в тамбовском Рассказове

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 6 октября, раскритиковал одного из подчиненных за срыв на месяц графика работ по благоустройству центральной площади города Рассказово. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На планерке заместитель главы Рассказово Игорь Ситаев зачитал доклад по проекту благоустройства площади. Господин Ситаев рассказал, что ход работ идет с задержкой в четыре недели из-за «погодных условий». При этом первый этап работ должен быть выполнен до 28 ноября, второй — до 31 декабря 2025 года.

Господин Первышов, комментируя доклад, раскритиковал господина Ситаева за отставание от графика на месяц: «Начинайте делать все вовремя, когда условия позволяют — тогда и не будет проблем с осадками. Когда дотягиваем фронт выполнения работ и сдачу объекта до осенне-зимнего периода, конечно, возникают погодные условия. Но никто не мешает выполнять работы своевременно. Это не может быть оправданием. Это ваши личные недоработки».

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», реализацией проекта занимается местное ООО «Реал-макс» Михаила Шаумяна. Компания в апреле выиграла тендер для реализации этого проекта. Цена контракта составила 116,5 млн руб. В перечень работ входит: укладка плитки, реставрация вечного огня и памятника Ленину, высадка зеленых насаждений, установка арт-объектов, системы видеонаблюдения, а также световых арок, отсылающих к столетнему юбилею города. Отдельных данных о работах, входящих в первый и второй этапы проекта, в документации тендера найти не удалось.

Арина Чеканова