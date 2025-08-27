ФССП подала иск к бывшим совладельцам ЮКОСа об изъятии участка земли

В Мещанский суд Москвы поступил иск к бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (внесен в реестр иностранных агентов), бывшему руководителю МФО МЕНАТЕП Платону Лебедеву и бывшему совладельцу ЮКОСа Владимиру Дубову об изъятии участка земли, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. Иск подала Федеральная служба судебных приставов (ФСПП), он касается «обращения взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц».

В пресс-релизе отметили, что земельный участок зарегистрирован на господина Дубова, а должниками по нему являются господа Ходорковский (внесен в реестр иностранных агентов) и Лебедев. ФСПП попросило суд обратить землю в доход государства.

28 июня глава ФССП Дмитрий Аристов рассказал, что приставы взыскали у Михаила Ходорковского (внесен в реестр иностранных агентов) 117 объектов имущества, порядка $3,3 млн, 7 млн руб. и уставной капитал юрлица. К тому времени по делу двух бизнесменов в доход государства обратили 35 объектов недвижимого и 82 объекта движимого имущества, а также имущественные права на сумму 947,5 млн руб.