«Кравт Казань Аэропорт» отозвал иск к Дирекции спортивных проектов на 1,9 млн

ООО «Кравт Казань Аэропорт», управляющее гостиничным комплексом «Kravt Hotel Kazan Airport», требовало взыскать с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» более 1,9 млн руб., но позже отозвало иск. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Истец требовал 1,67 млн руб. долга по договору оказания гостиничных услуг и 279 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Позднее «Кравт Казань Аэропорт» отказалось от иска. Суд принял отказ и обязал Дирекцию компенсировать 25 тыс. руб. госпошлины, а также выдал компании «Кравт Казань Аэропорт» справку на возврат еще 58 тыс. руб.

Ответчиком выступала АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — официальный организатор крупных международных и всероссийских спортивных и иных мероприятий в Казани. В феврале этого года подрядчики хотели взыскать около 587 млн руб. с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», которая в феврале 2024 года организовала международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в Казани.

Анна Кайдалова