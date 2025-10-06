Окончено конкурсное производство в отношении Городецкого судоремонтного завода

Арбитражный суд Нижегородской области завершил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Городецкий судоремонтный завод», признанного банкротом в 2021 году. Об этом сообщается в материалах банкротного дела.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В реестр требований кредиторов предприятия включена задолженность 980,7 млн руб. Из них 7 млн руб. – требования кредиторов первой очереди, еще 264 млн – второй и 188,4 млн руб. – третьей очереди.

В конкурсную массу поступило 208,6 млн руб., которые направлены на погашение текущих платежей и частичное удовлетворение требований кредиторов.

Как писал «Ъ-Приволжье», заявление о банкротстве предприятия в 2018 году направила Федеральная налоговая служба из-за долга 34 млн руб. Завод безуспешно пытался выйти на мировое соглашение с фискальной службой и другими кредиторами. В 2022 году имущественный комплекс приобрел инвестор Сергей Лебедев, занимавшийся ремонтом судов под брендом «Городецкий СРМЗ».

Владимир Зубарев