Путин назначил Кочукова и Шмидко заместителями директора ФСИН

Президент Владимир Путин назначил заместителями директора ФСИН Андрея Кочукова и Андрея Шмидко. Указ опубликован на портале правовых актов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Кочуков ранее занимал должность начальника финансово-экономического управления ФСИН, а также курировал медицинские вопросы.

Господин Шмидко работал на посту временно исполняющего должность замглавы ФСИН, он курировал вопросы пробации. До этого возглавлял управление воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН.

Полина Мотызлевская

