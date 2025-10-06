Путин назначил Кочукова и Шмидко заместителями директора ФСИН

Президент Владимир Путин назначил заместителями директора ФСИН Андрея Кочукова и Андрея Шмидко. Указ опубликован на портале правовых актов.

Господин Кочуков ранее занимал должность начальника финансово-экономического управления ФСИН, а также курировал медицинские вопросы.

Господин Шмидко работал на посту временно исполняющего должность замглавы ФСИН, он курировал вопросы пробации. До этого возглавлял управление воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН.

Полина Мотызлевская