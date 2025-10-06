Гульнару Юрину перевели в СИЗО в Челябинскую область

Руководитель Дирекции культурных программ Башкирии Гульнара Юрина, обвиняемая в присвоении или растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ), переведена из уфимского СИЗО в изолятор в Челябинской области. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщал «Ъ-Уфа», госпоже Юриной вменяется хищение денег, выделенных государственному концертному залу «Башкортостан» на подготовку к конкурсу патриотической песни «Время героев». По версии следствия, в 2023 году она заключила с учреждением министерства культуры Башкирии контракт на 33 млн руб., но вместо его выполнения предоставила фиктивные счета-фактуры. Услуги, тем не менее, были оплачены в полном объеме.

В августе Гульнара Юрина была задержана. Решением Советского районного суда она арестована до 6 ноября, Верховный суд Башкирии оставил решение в силе.

По данным источников «Ъ-Уфа», обвиняемую перевели в СИЗО другого региона из-за информации «об имеющихся у нее связях в высших структурах власти республики» и возможном давлении на участников расследования.

Идэль Гумеров