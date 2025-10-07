Половина водителей в сфере пассажирских перевозок в Удмуртии работали «всерую»

Половина проверенных на официальное трудоустройство водителей, занимающихся пассажирскими перевозками в Удмуртии, работали «всерую»: 11 из 23 шоферов не были оформлены. Это стало известно после сентябрьских рейдов регионального УФНС совместно с ГАИ, сообщает пресс-служба налоговой.

Информацию о нарушениях передали в комиссию по нелегальной занятости в Ижевске. «Важно отметить, что с 1 января 2025 года работодатели, у которых будут выявлены факты неформальной занятости, будут включены в реестр нарушителей трудового законодательства, который ведет Роструд»,— напомнили в УФНС.

Напомним, в сентябре инспекторы ГАИ провели проверки на маршрутах пассажирского транспорта. Было зафиксировано 83 нарушения. 20 автобусов не прошли техосмотр, восемь оказались неисправны. Один водитель находился в пьяном виде.