В Удмуртии выявлено 83 нарушения при проверке автобусов

В Удмуртии при проверке пассажирского транспорта полицейские зафиксировали 83 нарушения, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции по республике. Всего сотрудниками ГАИ было проверено 503 единицы транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из них 20 транспортных средств не прошли технический осмотр, а восемь оказались неисправны. Среди школьных автобусов выявлены три нарушения, а один водитель общественного транспорта находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также полицейские выявили 11 фактов нарушения налогового законодательства, связанных с официальным трудоустройством водителей. Списки нарушителей направили в Межведомственную комиссию по нелегальной занятости в Ижевске.

Анастасия Лопатина