Служба внешней разведки России сообщила о готовящейся провокации Великобритании с участием россиян, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Сообщение СВР распространил ТАСС.

По данным СВР, планируется атака на украинский военный корабль или гражданское судно в одном из европейских портов. Участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионным действиям.

В СВР утверждают, что после «обнаружения» террористов будет объявлено, что они действовали по указанию Москвы. Это, по мнению ведомства, необходимо для оправдания дальнейшей военной помощи Украине и милитаризации Европы.

СВР также отметила, что планируется снабдить боевиков ВСУ подводным снаряжением китайского производства. Изъятое оборудование будет представлено как доказательство поддержки Китаем вооруженной агрессии России против Украины.