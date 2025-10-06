Зеленский: шатдаун в США не повлиял на поставки американского оружия Украине

Вынужденная приостановка работы правительства в США не повлияла на поставки оружия американского производства на Украину, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на Международном форуме оборонной промышленности в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ранее The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что США заморозили обсуждение военной поддержки Украине из-за шатдауна правительства, который стартовал 1 октября. В подвешенном состоянии находятся переговоры о возможном соглашении по беспилотникам, стоимость которого может составить миллиарды долларов, отмечало издание.

17 сентября представитель НАТО на Украине Патрик Тернер сообщал, что Украина уже получила первые партии американских вооружений, закупленных в рамках нового соглашения с НАТО. Речь идет о четырех пакетах в рамках «Списка приоритетных потребностей Украины» (PURL). 16 сентября Reuters сообщило, что США одобрили первые оплаченные за счет ЕС пакеты помощи для Украины.

PURL был разработан Вашингтоном совместно со странами Европы. Соглашение предполагает, что США продают оружие европейским союзникам, которые затем передают его Украине. Их общая стоимость составила $500 млн.

Президент Владимир Путин говорил, что возможное решение администрации президента США о поставках дальнобойных ракет Tomahawk армии Украины приведет к разрушению отношений России и Соединенных Штатов.

Анастасия Домбицкая