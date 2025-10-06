На реставрацию пяти экспонатов «Музея Горького» выделили 3 млн рублей

Муниципальный «Музей Горького» в Нижнем Новгороде 6 октября объявил конкурс в электронной форме на реставрацию предметов мебели музейной коллекции. Начальная стоимость контракта составляет 2,98 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В перечень экспонатов входят деревянные стол и четыре стула середины XIX — начала XX века. На реставрацию стола предусмотрено 951 тыс. руб., стульев — от 485 до 527 тыс. руб.

Завершить работы необходимо до 1 декабря 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», здание музея — объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.М.Бурмистровой с интерьером» — реставрируют с 2019 года. В 2020 году, когда работы вело ООО «АВК Групп», в нем произошел пожар. Текущий контракт заключен в конце 2023 года с ООО «Проектно-реставрационная компания "Гемера"». Изначально завершить работы требовалось к концу 2024 года, затем срок перенесли на конец 2025 года. По последним данным, сдать объект необходимо до 1 сентября 2026 года, стоимость выросла до 474,4 млн руб.

Галина Шамберина