В Ярославле вырос спрос на готовый бизнес в области IT и выдачи заказов

В третьем квартале 2025 года в Ярославле вырос спрос на готовый бизнес в сферах IT и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Авито Бизнес 360.

Спрос на бизнес в сфере информационных технологий увеличился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а на пункты выдачи заказов — в два раза. ПВЗ лидируют по объему спроса, занимая 25% рынка. На втором месте — проекты в сфере искусственного интеллекта и онлайн-платформы (12%), а на третьем — общепит с такой же долей.

В пятерку лидеров по объему спроса вошли предприятия в сфере торговли (11%) и авто (8%). По количеству предложений доминирует бизнес в торговле (17%), за ним следуют общепит (16%) и ИТ (16%). В топ-5 также вошли предприятия в сфере производства (13%) и услуг (11%).

В целом в 2025 году спрос на готовый бизнес вырос на 12%. При этом в третьем квартале он незначительно упал.

Антон Голицын