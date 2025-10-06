Удмуртские коммерсанты получили 1 млрд рублей по льготному микрофинансированию

Предприниматели из Удмуртии по итогам трех кварталов оформили через федеральную Корпорацию МСП микрозаймов на 1 млрд руб. По объему льготного микрофинансирования местные коммерсанты уступили только бизнесменам Краснодарского края, которые получили 1,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Средневзвешенная процентная ставка по таким микрозаймам составила 8,7%, что в 2-3 раза ниже ставок по банковским кредитам»,— сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Показатель среднего микрозайма в РФ — 2,6 млн руб. на срок 2,5 года. За девять месяцев льготное микрофинансирование получили 6 тыс. предпринимателей в стране на общую сумму более 15,3 млрд руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», доля бизнесменов из республики от этой суммы — 6,5%. Чаще других такие микрозаймы оформляли представители сфер услуг (25%), торговли (23%) и промышленного производства (18%).

Напомним, субъекты МСП в Удмуртии направили в консолидированный бюджет РФ в январе—июле налогов на 55 млрд руб. Это на 46,4% больше, чем годом ранее. В первую очередь, это обрабатывающие производства, а также организации оптовой и розничной торговли — 24,3 и 29,9% соответственно.