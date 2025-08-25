74 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Удмуртии в январе-июле

291 млрд руб. налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет РФ по итогам января—июля 2025 года, сообщает пресс-служба регионального УФНС. 25,3% из этой суммы поступило в республиканскую казну, а 74,7% были направлены в федеральный бюджет.

Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет РФ стали платежи за пользование природными ресурсами и поступление от налога на добавленную стоимость — 130 млрд (44,4%) и 79 млрд руб. (27%) соответственно. По налогу на доходы физических лиц было собрано 32 млрд руб. (10,9%), по налогу на прибыль организаций — 26,5 млрд руб. (9,1%).

Большую часть поступлений традиционно обеспечили организации по добыче полезных ископаемых и предприятия обрабатывающей отрасли. На них совокупно пришлось более 77,4% сборов (226,7 млрд руб.).

Доля поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составила 55 млрд руб. Это на 46,4% больше, чем годом ранее. больше половины сборов с субъектов МСП было обеспечено обрабатывающими производствами и организациями оптовой и розничной торговли (24,3 и 29,9% соответственно).

Доходная часть бюджета удмуртии в январе—июле составила 74 млрд руб. это на 10,6% больше, чем годом ранее. Основные поступления обеспечены благодаря налогу на доходы физических лиц (31 млрд руб.), налогу на прибыль организаций (18,8 млрд руб.). и остальным налогам и сборам, включая специальные налоговые режимы (13 млрд руб.).