АЕБ: за девять месяцев 2025 года продажи автомобилей в России сократились на 23%

За девять месяцев 2025 года в России продали 922,4 тыс. автомобилей. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что «активная дискуссия в прессе» о повышении утилизационного сбора поддержала сегмент во второй половине сентября и задала рост на следующий квартал. По данным комитета АЕБ, в сентябре 2025 года в России продали 125,4 тыс. новых легковых и легких коммерческих авто.

«Если говорить про предстоящий период, то состоявшееся снижение ключевой ставки, пусть даже незначительное, сказалось на росте активности во всех капиталоемких областях, включая автомобильный рынок»,— отметил Алексей Калицев.

Господин Калицев отметил, что к концу года продажи автомобилей вырастут до 1,28 млн штук. При этом такой объем будет все равно меньше прошлогодних показателей.