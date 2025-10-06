«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает о создании современных студенческих кампусов в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В России строятся современные кампусы — настоящие студенческие городки. Это синергия науки, высшего образования и бизнеса. Доступ к ним имеют не только ученые и преподаватели, но и горожане. В кампусах есть жилые и прогулочные зоны, общежития, коворкинги, места для занятий спортом, лаборатории с современным оборудованием, на котором ученые могут проводить исследования и реализовывать смелые научные идеи.

25 современных кампусов появятся в России к 2030 году по нацпроекту «Молодежь и дети», 40 — станет к 2036-му. Один из таких студенческих городков полностью построен на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, открылись первые объекты в Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и других городах.

В Башкирии уже сейчас работает Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра. В его лабораториях ведется активная исследовательская работа. Например, ученые разрабатывают системы контроля параметров инерционной сварки трением. Это передовая технология соединения разнородных материалов, которые не соединяются при традиционной сварке плавлением, говорит профессор кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий Уфимского университета науки и технологий Александр Медведев: «В течение одного учебного года удалось получить установку, которая пригодна как для производственных целей, так и для решения некоторых исследовательских задач. Поскольку, кроме собственно возможности сварки, она позволяет за счет системы регулирования и набора датчиков вести анализ процесса сварки».

По нацпроекту «Молодежь и дети» доступно множество возможностей. В молодежных лабораториях с современным оборудованием студенты проводят исследования под руководством опытных наставников. А в передовых инженерных школах готовят специалистов нового поколения — здесь создаются проекты для реального сектора экономики. А еще нацпроект помогает усилить взаимодействие системы образования, науки и реального сектора экономики. Так, чтобы студенты могли в кооперации разрабатывать инновационные проекты, например такой, как в Башкирии.