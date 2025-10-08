ДНК бренда — креативность и творчество во всех проявлениях. Большая часть ассортимента направлена на уход за кожей лица и тела: очищающие средства, увлажняющие тоники и тонеры, экспресс-маски, сыворотки и кремы, средства для губ. В составах — натуральные и технологичные ингредиенты нового поколения: ферментированные масла и экстракты, пробиотики и пребиотики, фосфолипиды. Все — в ярком исполнении и с необычным дизайном. Производство находится в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CHA U KAO Фото: CHA U KAO