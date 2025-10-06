Польша допустила экстрадицию в ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Окружной суд Варшавы продлил арест подозреваемого в подрыве трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева на 40 дней, сообщила польская радиостанция RMF24. В течение этого срока суд примет решение о его экстрадиции в Германию, которая ведет расследование обстоятельств взрыва.

Прокуратура просила арестовать Владимира Журавлева на 100 дней, поскольку «существует опасение, что он сбежит». Суд удовлетворил ходатайство только частично. Адвокат Тимотеуш Папроцкий обещал обжаловать это решение.

У здания окружного суда Варшавы собрались десятки людей, требующие освобождения Владимира Журавлева. Его защита собрала подписи более 2 тыс. человек, которые против ареста. Журавлев вину не признает.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. По основной версии, рассматриваемой немецкими следователями, группа из примерно шести человек арендовала яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах.

Генпрокуратура ФРГ считает, что Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу, находился на борту «Андромеды». Он был задержан в польском Прушкуве 30 сентября по запросу Германии. Журавлев жил в Польше после февраля 2022 года, но год назад уехал на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами украинского посольства в Варшаве. Когда он вернулся в Польшу, неизвестно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дайвер вынырнул в Польше».

Лусине Баласян