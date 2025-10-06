Семья на горизонте

Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк» открылся 4 октября фильмом Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Картины, показанные в первые дни смотра,— «Мой сын», «Присутствие» и «Фейерверки днем»,— подтвердили обещанное организаторами жанровое разнообразие программы этого года. Рассказывает Юлия Шагельман.

В прошлом году нежная тбилисская элегия Бакурадзе «Снег в моем дворе» закрывала «Маяк», как бы подводя черту под объединяющей фестивальную программу темой вечной зимы и обещая пока далекую, но все же неизбежно наступающую весну. В этом году режиссер возглавил жюри основного конкурса и привез на «Маяк» свою новую картину «Лермонтов». Это тоже тихая, то элегическая, то удивляющая проблесками неожиданного юмора хроника последнего дня жизни поэта, завершившегося роковой дуэлью. С одной стороны, налицо антитеза вышедшему в апреле пышному мюзиклу «Пророк. История Александра Пушкина», но с другой — фильм Бакурадзе тоже на свой лад приближает гения из учебника литературы к современному зрителю. Уже с 16 октября «Лермонтова» можно будет увидеть в кинотеатрах.

Основной же фестивальный конкурс стартовал с трех дебютных работ, по-своему трактующих тему семейных взаимоотношений, она преобладает на нынешнем «Маяке».

От главной героини фильма Вячеслава Клевцова «Мой сын», успешной юристки Екатерины (Юлия Снигирь), уходит муж, оставив ей своего сына-подростка от первого брака Лешу (Леон Кемстач). Катю юноша с детства называет мамой, но отношения между ними холодные. Свои время и внимание пасынок посвящает секции боевых искусств, а мачеха — работе, состоящей в том, чтобы за большие деньги решать проблемы с законом нехороших людей. Жертвой очередной коррупционной схемы с участием продажного следователя (Алексей Филимонов) становится Лешин тренер (Павел Чернышев), благородно избивший насильника (Денис Зайнуллин), по совместительству сына влиятельного папы. Разница представлений о силе и правде приводит к конфликту Екатерины и ее названного сына, и для нее дело становится слишком личным.

Фильм начинается как средней руки криминальный триллер, из которого авторы пытаются выйти на глубокомысленные обобщения о разрыве поколений и несправедливом устройстве общества. Но получаются у них сплошь стариковские трюизмы в духе «насмотрится молодежь своих интернетов и идет людей убивать». Столь же банально и визуальное решение ленты, полное бессмысленных нарочитых красивостей.

В то время как авторы-мужчины «Моего сына» демонстрируют весьма поверхностные представления о женской психологии, режиссер из Якутии Аполлинария Дегтярева по крайней мере хорошо понимает эмоции своей безымянной героини (Анастасия Алексеева). Ее фильм «Присутствие» — почти моноспектакль о женщине, заперевшейся от мира в пустой квартире. Время действия — ковидный август 2020 года, но героиню держит в четырех стенах не страх перед вирусом, а некий глубинный ужас.

Фильм в модном жанре постхоррора, все еще редком для российского кино, по якутской традиции соединяет бытовые и социальные проблемы с отсылками к миру духов и предков. Увы, интересная идея здесь реализована шаблонными и вторичными методами, а подробное объяснение происходящего в финале окончательно разрушает мистическую атмосферу, которую авторы создавали на протяжении почти часа экранного времени.

Если в «Присутствии» дом превращается в клетку, полную мрака и боли, то в «Фейерверках днем» Нины Воловой — это очаг и родовое гнездо, почти как в русской классике (первым делом вспоминается Чехов, но есть в фильме приветы и Гончарову, и Тургеневу). Три сестры — Оля (Дарья Коныжева), Лена (Маша Раскина) и Тома (Вера Енгалычева) — выросли в нелепом, но любимом загородном доме под крылом заботливого отца (Александр Робак).

Однако кажущийся надежным и основательным папа-бизнесмен почти разорен, а его компания по продаже китайских люстр и светильников тонет в долгах. Из Китая приезжает его давний партнер — эффективный менеджер Вэйхонг (Ван Бин), чтобы навести порядок в русском хаосе. Это у него получается с переменным успехом, но трем сестрам, задержавшимся в беспроблемном детстве, приходится повзрослеть у нас на глазах, как и их отцу, который, несмотря на солидный возраст, пытается избегать серьезных неприятных решений.

Нина Волова, начинавшая с документального кино, в своем игровом дебюте смешивает юмор, сентиментальность и точность бытовых деталей, подсвеченную взглядом со стороны. При этом она искренне уважает и любит даже самых несимпатичных своих героев, и они выходят у нее живыми и узнаваемыми.

Из всех фильмов, с которых начался «Маяк», «Фейерверки днем» пока единственный получился рассказом о настоящей семье, а персонажи его за полтора часа стали родными и друг другу, и зрителям.

Включая заезжего китайского гостя, под конец, кажется, понявшего, почему эти странные русские запускают фейерверки днем и не убирают елку еще три недели после Нового года.