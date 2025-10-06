В АТОР назвали бредом запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте

Наползание текста в заграничном паспорте не может быть причиной запрета на выезд за границу, утверждают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). СМИ писали, что десятки россиян из-за этой ошибки не смогли улететь в отпуск.

«Российская газета» сообщила, что в сентябре несколько россиян получили загранпаспорта, в которых текст заезжал на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи». Из-за этого туристов якобы разворачивали на границе, назвав их паспорта недействительными. Аналогичную информацию приводит Telegram-канал Mash. По его данным, с такими ошибками в документе не пускают в Турцию, ОАЭ и Таиланд. В основном такие печати находят в паспортах сроком на 5 лет.

В АТОР отрицают, что такая проблема могла возникнуть, потому что при выдаче загранпаспорта гражданин должен проверить его содержание. «Навскидку — бред полный. При выдаче паспорта всегда просят вычитать, все ли корректно. Наползание текста не могло пройти незамеченным»,— заявили РБК в ассоциации.

В 2024 году туроператоры жаловались, что проблема опечаток в загранпаспортах приобрела «лавинообразный характер»: ошибки находили и в машиночитаемой строке, и в графах с полом, датой рождения, именем и местом рождения. Шансы вернуть стоимость путевки через суд почти стопроцентные, если ошибку совершили именно в МВД, а не сам гражданин при подаче заявления, уверяют юристы.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Загранпаспортам дали право на ошибку».