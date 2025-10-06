Китай ответит на решение Британии распространить закон об иноагентах на КНР

Китай пригрозил принять жесткие меры в ответ на внесение властями Великобритании в реестр иноагентов сотрудников и представителей политических ведомств и структур госбезопасности КНР. Как сообщает The Guardian, китайские официальные лица предупредили британский МИД, что такой шаг будет иметь негативные последствия для взаимоотношений двух стран.

Вносить в списки иноагентов тех лиц, которые действуют в Великобритании в интересах структур и ведомств КНР, планируется в соответствии с вступившим в силу в июле 2025 года законом о национальной безопасности, который включает схему регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS).

Закон позволяет МВД Великобритании определять государства, компании или организации как враждебные или несущие высокие риски. В таком случае любая деятельность связанных с ними субъектов подлежит обязательной предварительной регистрации, даже если она не имеет отношения к политике. Нарушителям этого требования грозит до пяти лет лишения свободы.

До сих пор действие FIRS распространялось только на тех, кто действует в интересах Ирана и России. В отношении Китая Лондон рассматривает другую тактику: включать в списки не страну, а отдельные части ее политической системы, которые, по мнению британских властей, связаны с вмешательством не только в политику Великобритании, но и в более широкие аспекты жизни страны. В списки FIRS планируется включить Министерство госбезопасности КНР, Компартию Китая, Патриотический единый фронт китайского народа, Народно-освободительную армию Китая и т. п.

Алена Миклашевская