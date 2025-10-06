Неизвестный напал с ножом на двух прохожих возле стены Цоя в Москве

На Арбате в центре Москвы неизвестный мужчина напал на прохожих рядом со стеной Цоя. Пострадали два человека, их госпитализировали. Нападавший задержан, сообщила пресс-служба МВД.

По данным полиции, одному из пострадавших злоумышленник нанес несколько порезов. У второго зафиксированы множественные удары ножом, его травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

Нападавшим оказался ранее судимый москвич. Против него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК). По инкриминируемой статье преступнику грозит до 10 лет колонии.

Никита Черненко