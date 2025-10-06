Экс-замглавы красноярской дорожной компании подозревают в хищении 90 млн рублей

ГСУ СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении бывшего замглавы по материально-техническому обеспечению АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» («КрайДЭО»). Его подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба ведомства. По делу также задержан директор коммерческой организации, имена фигурантов не разглашаются.

По версии следствия в апреле прошлого года «КрайДЭО» заключила договор с компанией на поставку битума, мазута и сырой нефти. Цена за единицу товара составила 29 тыс. руб., общая стоимость контракта — 400 млн руб.

В мае 2024 года стороны заключили дополнительное соглашение на поставки нефтепродуктов: битума, мазута и сырой нефти. По бумагам цена за битум увеличилась до 46 тыс. руб., однако в действительности осталась такой же. Бухгалтерия «КрайДЭО» перечислила в адрес директора коммерческой компании помимо стоимости контракта более 90 млн руб.

Никита Черненко