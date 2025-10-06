ЦБ планирует «подвести черту» под периодом инфляции выше цели

Центробанк России считает важным «подвести черту» под периодом инфляции выше целевого уровня. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что это необходимо для понижения ключевой ставки.

«Высокая инфляция последних лет — это очень осязаемая проблема. Мы считаем важным подвести черту под этим периодом инфляции выше целевого уровня (4%.— “Ъ”). Это является и необходимым условием для продолжения снижения ключевой ставки, уменьшения жесткости нашей ДКП»,— сказал господин Заботкин во время парламентских слушаний в Совете федерации (цитата по ТАСС).

При этом Алексей Заботкин отметил, что динамика инфляции и состояние рынка труда говорят о плавном выходе из перегрева экономики. Об этом говорят «рекордно низкие» показатели безработицы и постепенное замедление роста цен.

18 сентября на Московском финансовом форуме зампред ЦБ уже заявлял, что инфляция на уровне 7,5–8% — «неудача» регулятора. По его словам, одним из главных препятствий для снижения инфляции являются повышенные инфляционные ожидания у населения и бизнеса.