ЦБ считает неудачей инфляцию на уровне 7,58% в последние годы

Банк России считает неудачей то, что инфляция в стране в последние годы находилась на уровне 7,5–8%. Об этом заявил замглавы регулятора Алексей Заботкин на Московском финансовом форуме. По его словам, одним из главных препятствий для снижения инфляции являются повышенные инфляционные ожидания у населения и бизнеса.

«Недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели 4% через год-два, - сказал господин Заботкин (цитата по "Интерфакс"). — Чтобы мы могли снижать ставку, необходимо, чтобы эта уверенность возросла».

Он подчеркнул, что по мере замедления темпов роста цен в стране будет постепенное движение в сторону умеренных процентных ставок.