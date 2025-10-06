Ярославна заплатила мошенникам 5,3 млн за «продвижение в соцсети»

В Дзержинском районе Ярославля возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Жительница района перевела мошенникам более 5,3 млн рублей, надеясь продвинуть свое сообщество в социальной сети. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Министерство региональной безопасности

По данным полиции, в августе 2024 года женщина создала сообщество и вскоре получила предложение о его продвижении. В течение нескольких недель она переводила деньги за различные услуги, включая модерацию, верификацию рекламы и настройку страниц. По указанию мошенников, она также создала криптокошелек и переводила средства туда.

Следственный отдел ОМВД России по Дзержинскому городскому району уже начал расследование.

Антон Голицын