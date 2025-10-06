Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директор экстрасенса Кашпировского отрицает сообщения о его госпитализации

Психотерапевта и экстрасенса Анатолия Кашпировского госпитализировали в одну из столичных клиник из-за обострения онкологического заболевания, сообщает источник «Известий». По его данным, в больнице он пройдет курс лучевой терапии. Директор господина Кашпировского Сергей Рудых при этом в разговоре с ТАСС отрицает эту информацию.

«Ничего подобного нет. Анатолий Михайлович жив-здоров, он находится в Москве у себя дома и очень всем доволен. Сообщение о госпитализации — очень злая и неприличная выдумка»,— сказал господин Рудых. Он отметил, что со здоровьем у господина Кашпировского «все в полном порядке, нет даже простуды».

Анатолию Кашпировскому 86 лет. Широкой аудитории он стал известен в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», которую смотрели от 180 до 200 млн человек по всей стране. В ее эфирах врач якобы «заряжал» воду, давал установки на здоровье, богатство и процветание, исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний и гипнотизировал пациентов.

Полина Мотызлевская

