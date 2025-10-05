В Саяногорске коммунальщики вторые сутки не могут установить место порыва сетей

В Саяногорске аварийные бригады «Байкалэнерго» предпринимают меры, чтобы установить место порыва на сетях холодного водоснабжения, написал в своем Telegram-канале глава Хакасии Валентин Коновалов. Он отметил, что компания предприняла несколько попыток по возобновлению подачи воды, но проблема так и не устранена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В город направлены водовозы со всей республики, а также дополнительные бригады других коммунальных организаций республики, в том числе специалисты "Хакасресводоканала"»,— отметил он.

Порыв на сетях холодного водоснабжения в Саяногорске произошел вечером 3 октября. По данным городской администрации, проблема коснулась жителей Заводского, Комсомольского, Южного, Советского, Интернационального, Ленинградского, Центрального и Енисейского микрорайонов.

Михаил Кичанов