Строительством пожарного депо в Калининском районе займется «ДК "АРКТУР"»

Смольный утвердил изменения в проект планировки территории площадью 7 га под пожарное депо и автосервис в Калининском районе, сообщает пресс-служба администрации Петербурга 6 октября.

Возведением объектов в границах участка между Лужской улицей, проспектом Луначарского и улицей Руставели займется ООО «ДК "АРКТУР"». На подготовку проекта комитет по градостроительству и архитектуре дал компании год. Постановление было подписано 2 октября.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инвесторы купили в четыре раза меньше участков в Петербурге и Ленобласти за первые три квартала 2025 года.

Андрей Маркелов