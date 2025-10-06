Строительством пожарного депо в Калининском районе займется «ДК "АРКТУР"»
Смольный утвердил изменения в проект планировки территории площадью 7 га под пожарное депо и автосервис в Калининском районе, сообщает пресс-служба администрации Петербурга 6 октября.
Фото: Пресс-служба Смольного
Возведением объектов в границах участка между Лужской улицей, проспектом Луначарского и улицей Руставели займется ООО «ДК "АРКТУР"». На подготовку проекта комитет по градостроительству и архитектуре дал компании год. Постановление было подписано 2 октября.
