Олег Малышев покинул пост генерального директора «Спартака»

Олег Малышев «в связи с семейными обстоятельствами» покинул пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Гендиректор «Спартака» Олег Малышев

Отмечается, что господин Малышев продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового генерального директора «Спартака», которым стал бывший вице-президент «Газпромбанка» Сергей Некрасов. Господин Некрасов с 2001 по 2011 год возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл».

Олег Малышев занимал пост с 2023 года. За это время «были проведены значительные изменения в спортивном и коммерческом блоках клуба, приняты к исполнению масштабные инфраструктурные проекты».

Таисия Орлова