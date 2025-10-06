Грушко: риски эскалации в Европе «очень велики» из-за поставок Украине оружия

В России полагают, что Европа идет по пути эскалации конфликта на Украине, и оценивают риски обострения конфликта как высокие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, усугубляет ситуацию и наращивание военной активности на восточном фланге Североатлантического альянса (НАТО).

«Риски (эскалации. — "Ъ") очень велики»,— подчеркнул Александр Грушко.

«Мы видим, что Европа сама идет по пути эскалации»,— указал он. По словам замглавы ведомства, это выражается как «во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда все более и более дальнобойные, смертоносные вооружения», так и «в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений». «Характер этих учений приобретает все более и более агрессивный характер»,— считает дипломат.

С 18 сентября по 2 октября в Эстонии прошли учения Pikne («Молния». — "Ъ") с участием военнослужащих из стран-членов НАТО. Маневры проходили на море, а также на суше и были нацелены на отработку быстрой переброски союзных сил. По официальным данным, в маневрах участвовали около 3 тыс. военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции, Великобритании и Канады.

За два дня до старта учений НАТО завершились российско-белорусские учения «Запад-2025». В маневрах, проходивших с 12 сентября на 41 полигоне (включая четыре в Белоруссии), участвовали мотострелковые, береговые и танковые части, инженерные войска, авиация и флот, а также артиллерия, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В морской части учений поучаствовали два флота — Балтийский и Северный.

Подробнее о российско-белорусских военных учениях «Запад-2025» — в материале «Ъ» «Враг был разбит, победа была за нами».

Анастасия Домбицкая