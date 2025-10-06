Решетников: высокие ставки в экономике России привели к снижению ее потенциала

Высокие процентные ставки в российской экономике привели к снижению рентабельности предприятий и будущих инвестиций, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, это сказалось на потенциале роста экономки. Главным риском для макроэкономического прогноза министр назвал траекторию смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ).

«Ключевым драйвером... будет оставаться внутренний спрос. Прежде всего потребительский. В основе — рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за три года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы более чем на 9%»,— сказал Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике. (цитата по «Интерфаксу»).

Инфляция в стране снизилась до 8%, однако «обратная сторона этого процесса — жизнь в условиях высоких ставок», отметил господин Решетников. Внешними рисками для экономики министр считает потенциальное снижение цен и спроса на товары российского экспорта, что возможно в том числе из-за санкций. Ключевым из внутренних рисков в Минэкономики назвали траекторию смягчения ДКУ и «их влияние на инвестиционную и потребительскую активности».

В сентябре Минэкономики представило два варианта прогноза развития экономики в 2026–2028 годах. Базовый сценарий, который ведомство позиционирует как наиболее вероятный, предполагает в 2026 году рост ВВП на 1,3% и инфляцию на уровне 4%. Консервативный вариант рассчитан исходя из более длительного периода жесткой денежно-кредитной политики, поэтому предполагает менее оптимистичные показатели.

Подробности — в материале «Ъ» «Экономика в двух сценариях».