Совет директоров футбольного клуба «Динамо» возглавил Александр Ивлев

Александр Ивлев назначен на пост председателя совета директоров московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам», — заявил господин Ивлев. Сообщается, что он занимается частной консалтинговой практикой, входит в состав совета директоров ряда компаний и участвует в благотворительных проектах. С 2017 по 2020 год господин Ивлев возглавлял наблюдательный совет Российского антидопингового агентства.

Ранее пост председателя совета директоров «Динамо» занимал Дмитрий Гафин. О его отставке было объявлено 2 октября.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Динамо» с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Таисия Орлова