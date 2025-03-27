Нижегородский минград выдал задание на планировку территории под два фуникулера

Минград Нижегородской области выдал задание на разработку документации по планировке территории для строительства двух линейных сооружений транспортного обслуживания в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Два соответствующих приказа ведомства от 21 марта 2025 года опубликованы на сайте минграда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Границы планировки территории от правого берега Оки до улицы Барминской в районе дома №1А Фото: Минград Нижегородской области Границы планировки территории от дома №42 по улице Гаршина до дороги на очистные сооружения Фото: Минград Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Границы планировки территории от правого берега Оки до улицы Барминской в районе дома №1А Фото: Минград Нижегородской области Границы планировки территории от дома №42 по улице Гаршина до дороги на очистные сооружения Фото: Минград Нижегородской области

Документацию по планировке территории будет готовить подведомственное госучреждение «Институт развития агломерации Нижегородской области», предоставить ее в минград необходимо к концу марта 2026 года. Характеристики объектов будут определять при разработке этой документации.

Планирование затронет участок от правого берега Оки до улицы Барминской в районе дома №1А и участок от дома №42 по улице Гаршина до дороги на очистные сооружения (в районе съезда к метромосту и строящегося ИТ-кампуса).

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце 2024 года замгубернатора Сергей Морозов сообщал о планах строительства двух фуникулеров на Черниговской набережной.

Галина Шамберина