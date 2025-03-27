Нижегородский минград выдал задание на планировку территории под два фуникулера
Минград Нижегородской области выдал задание на разработку документации по планировке территории для строительства двух линейных сооружений транспортного обслуживания в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Два соответствующих приказа ведомства от 21 марта 2025 года опубликованы на сайте минграда.
Документацию по планировке территории будет готовить подведомственное госучреждение «Институт развития агломерации Нижегородской области», предоставить ее в минград необходимо к концу марта 2026 года. Характеристики объектов будут определять при разработке этой документации.
Планирование затронет участок от правого берега Оки до улицы Барминской в районе дома №1А и участок от дома №42 по улице Гаршина до дороги на очистные сооружения (в районе съезда к метромосту и строящегося ИТ-кампуса).
Как писал «Ъ-Приволжье», в конце 2024 года замгубернатора Сергей Морозов сообщал о планах строительства двух фуникулеров на Черниговской набережной.