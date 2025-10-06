Под Воронежем повторно выставили на продажу кирпичный завод за 130 млн рублей

Кирпичный завод с трехэтажным зданием площадью 600 кв. м в Россоши (Воронежская область) выставили на продажу за 130 млн руб., следует из объявления на Avito. Ранее актив уже выставляли на продажу в феврале, тогда стоимость была выше на 1,8 млн руб., сообщает De Facto.

На территории объекта, который расположен в 80 км от трассы М4 «Дон» на дороге «P-194» Воронеж — Луганск, также имеется четыре капитальных строения: трехэтажное офисное здание (600 кв. м), здание с гаражными боксами (180 кв. м), производственно-складское помещение (2,5 тыс. кв. м), двухэтажный домик охраны. На территории также есть ж/д ветка.

Ранее объект был заводом полусухого прессования кирпича, сейчас используется метод пластичного формования. Себестоимость одного кирпича марки М-150 составляет 3 руб., а мощность предприятия позволяет выпускать до 20 млн кирпичей в год. В 6 км от предприятия расположен глиняный карьер площадью 2 га с возможностью расширения.

«Присутствует возможность организовать торговую базу на территории»,— добавил продавец. На звонки «Ъ-Черноземье» он не ответил.

На прошлой неделе в Орле на продажу выставили два здания автосалонов общей стоимостью 275 млн руб.

Ульяна Ларионова